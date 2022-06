homify 360°: dom marzeń!

Marzenie o własnym, przepięknym domu z ogrodem spełniło się w 100% dla jednej z rodzin w północnych Niemczech. Dzięki współpracy z biurem Architektur Jansen, powstał dom o prostej, geometrycznej bryle, jasnej elewacji i przestronnym wnętrzu, który stanął na pełnej zieleni działce.

Jest to dom, który nie jest nadto pompatyczny, ale nie należy też do nudnych. Prosty, ale imponujący, niewielki, ale wygodny, nowoczesny, ale przytulny. Jawi się wprost idealnie dla młodej, dynamicznej rodziny. Obejrzyjcie go z nami!