Kompletny przewodnik po materiałach okiennych!

Wybór odpowiednich okien to bardzo ważna decyzja. Odpowiednio dobrane będą nie tylko zdobić Wasze przestrzenie ale również poprawią system ogrzewania i zmniejszą rachunki za prąd lub gaz. Stare, zużyte okna również nie nadają się do użytku – generują ogromne straty cieplne. Świetnym rozwiązaniem są okna energooszczędne czyli takie, których parametry spełniają odpowiednie warunki. Kupując takie okna będziecie mieli pewność, że ogrzewanie domu zimą będzie bardziej efektywne. Porównując parametry weźcie pod uwagę w pierwszej kolejności przepuszczalność powietrza. Jeśli klasa jest wysoka oznacza to, że przy zamkniętym oknie występuje doskonała izolacja przed zimnym powietrzem na zewnątrz. Aby okna spełniały założone parametry termoizolacyjne powinny mieć również wysoką klasę wodoszczelności. Zbyt duża ilość docierającego do domu hałasu, może powodować nerwicę, bezsenność, a także utrudniać koncentrację dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na parametry izolacyjności akustycznej zarówno okna jak i szyby. Aby dowiedzieć się więcej przeczytajcie nasz poradnik o materiałach okiennych.