Prawdziwa historia Kopciuszka!

Na zdjęciu możecie zobaczyć jak wyglądał taras przed przystąpieniem do renowacji tego miejsca. Był on zaniedbany i w żaden sposób nie zachęcał do spędzania na nim czasu. Proste, plastikowe meble ogrodowe także nie dodawały mu urody, a szkoda, bo taras to niemalże pokój na świeżym powietrzu, w którym można korzystać z uroków pięknej pogody podziwiając rozciągający się z niego widok.