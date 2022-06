Dom, który zaskakuje na każdym kroku!

Specjaliści zaprojektowali nawet specjalną strefę, w której umieścili basen! To wspaniały pomysł, który przydaje się szczególnie w letnie, gorące dni. Co więcej to rozwiązanie pozytywnie wpływa na utrzymanie dobrej sylwetki przez domowników, którzy do woli mogą trenować w tym basenie. Zwróćcie uwagę na to, że znalazło się tutaj miejsce również dla zestawu mebli, które umożliwiają mniej aktywny wypoczynek. Nie bez powodu obok nich znalazł się duży parasol. To właśnie on zabezpiecza mieszkańców przed niepożądanym działaniem promieni słonecznych.