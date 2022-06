Niewielki domek z wielką niespodzianką!

Przenosimy się do garderoby. Znajduje się ona tuż przy łazience. To bardzo pomysłowe rozwiązanie, które umożliwia mieszkańcom zaraz po kąpieli przebranie się w ulubione ubrania. To miejsce zostało urządzone w bardzo funkcjonalny sposób. Nie brakuje w nim szaf, które zdecydowanie zapewniają ład i porządek. Nie ma wątpliwości co do tego, że przez wiele lat można zgromadzić naprawdę dużo ubrań. Jeżeli nie chcecie, by w Waszym domu piętrzyły się one na różnych fotelach, czy sofach – koniecznie zastanówcie się nad zaaranżowaniem takiego miejsca w swoich czterech ścianach.

Szukacie innych przykładów niezwykłych domów? Sprawdźcie tutaj:

homify 360°: dom aatrialny z okolic Opola