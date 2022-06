6 pomysłów na kolorowe ściany

W tej aranżacji od studia SUMA Architektów zielone ściany ożywiają wnętrze dziecięcego pokoju. Jak widać na powyższym zdjęciu jest on wąski, tak więc wprowadzenie koloru wiązało się z ryzykiem. Dlatego też projektanci nie zdecydowali się na pomalowanie na zielono całego pokoju. Jedna z trzech kolorowych ścian, jest zielona jedynie do połowy, druga połowa jest biała z dekoracją w rysunki z klasycznego wydania Kubusia Puchatka. Białe są także meble oraz sufit i jedna ze ścian, które razem z jasną podłogą tworzą pas oddzielający zielone ściany i niedopuszczający do powstania wrażenia ciasnoty. Pościel z rysunkiem zielonego suwaka to wisienka na torcie!