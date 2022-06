Dom jednorodzinny na bogato!

Budowle wznoszone z szacunkiem dla otaczającego je środowiska zawsze zwracają naszą uwagę! Szczególnie, jeśli z parze z podejściem eko idzie dobry design. Jeśli i Wy uwielbiacie takie projekty, to z pewnością spodoba się Wam przykład, który przygotowaliśmy na dzisiaj. To dzieło francuskiego studia architektury atelier—ZOU nazwano Maison imbriquée, co przetłumaczyć można jako Dom zagnieżdżony. Skąd ta nazwa? Zaraz wszystko stanie się jasne! Zanim jednak rozpoczniemy nasz wirtualny spacer, dodajmy jeszcze, że budynek znajduje się w pobliżu jeziora Bourget, niedaleko obszarów chronionych, pełnych zachwycającej fauny i flory. Nie powinno zatem dziwić, że właściciele zdecydowali się działać w zgodzie z naturą! Koszt ich podejścia to 212 tysiące € za 157,71 m2 przestrzeni mieszkalnej dla czterech osób.

Jesteście zaciekawieni jak wygląda dom eko w stylu francuskim? Będziecie zaskoczeni jego figlarnością!