Jak się mieszka w domu przyszłości?

Dom na działce, dom na weekendowe wypady… kto o nim nie marzył? To doskonałe rozwiązanie wszystkich problemów mieszkańców miast. Podczas tygodnia nie musielibyśmy martwić się długimi dojazdami do pracy z przedmieść i staniem w niekończących się korkach, wszędzie mielibyśmy blisko, nasze życie towarzyskie byłoby niezagrożone, a jednak soboty i niedziele moglibyśmy spędzać na łonie natury, wypoczywając w spokoju, wyciszając się. Czyż nie brzmi to wspaniale?

Projekt, który pokażemy Wam dzisiaj to właśnie taki weekendowy dom. Jedno jest pewne: do zwykłych on z pewnością nie należy. Jego koszt to niebagatelne 185 000 dolarów! Czy było warto? Zaraz się o tym przekonamy… Za projekt odpowiada utytułowane studio PRAUD, które ma na swoim koncie niejedną zachwycającą realizację.

Gotowi poznać oryginalny Leaning House?