Świetny pomysł na niewielki nowoczesny dom!

Przed rozpoczęciem prac dom miał typowy kształt litery U z krótkimi ramionami. Co ciekawe, ramiona te zamykały pomiędzy sobą nie ogród czy wewnętrzne patio, ale przestrzeń przed głównym wejściem. Fasada od strony ogrodu była całkowicie prosta. Z tą wiedzą zidentyfikowanie ingerencji naszych architektów staje się niezwykle proste. To oczywiście wysunięty drewniany moduł. Jest on dokładnie tej samej wysokości, co reszta założenia, także i w nim wprowadzono ogromne przeszklenia -oprócz zdobiącego go drewna, absolutnie niczym się nie wyróżnia.