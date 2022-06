homify 360°: iluminujący dom na Śląsku

Strefa wejścia do tego domu robi wrażenie. Jak i całość projektu, także i ona jawi się monumentalnie i królewsko. Od strony podjazdu do drzwi wejściowych przechodzi się przez dwupoziomowy, wyłożony kamiennymi płytami obszar, graniczący z jednej strony z eleganckimi stawami. Z tej perspektywy bryła nie jest już tak otwarta, cechują ją wąskie okna, co gwarantuje mieszkańcom najwyższy poziom prywatności.