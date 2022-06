Od sztampy do domu z efektem Wow!

Wnętrze to przestronna otwarta przestrzeń, której poszczególne obszary oddzielone zostały kilkoma stopniami. Służą one nie tylko jako łącznik komunikacyjny, ale także pełnią rolę miejsca, gdzie ustawić można dekoracje i ozdoby, aranżując je w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Ciekawie wprowadzono do wnętrza kominek, wbudowując go w ścianę na poziomie najwyższego stopnia schodów. Nie tylko dzieli on przestrzeń, ale także ociepla zarówno salon, jak i jadalnię.