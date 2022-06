Nie oceniaj książki po okładce!

Widoczna na zdjęciu sypialnia jest świetnym przykładem na to, że drewna nigdy nie jest za wiele! Nawet jeśli wykonamy w drewnie podłogę, ściany i sufit to nie odczuwa się jego przesytu a pomieszczenie prezentuje się po prostu przytulnie. Drewno we wnętrzu od zawsze jest postrzegane jako niezbędny element domowego ciepła. Co powinniście wiedzieć na temat tego projektu to to, że większość jego konstrukcji została samodzielnie zbudowana, za wyjątkiem fundamentów oraz instalacji ścian obwodowych. Z kolei drewniane panele wykorzystane m.in. na ścianach, są panelami zatrzaskowymi, które łączy się na zatrzask bez użycia kleju.