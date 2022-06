Niezwykłe życie w kontenerze!

Co myślicie na temat domów z kontenerów? W ostatnich latach dość sporo się słyszy na ich temat, wiele architektów z całego świata przeprowadziło szereg eksperymentów projektując domy modułowe, które składają się z połączonych metalowych kontenerów, służących pierwotnie do przewożenia towarów. W świadomości wielu ludzi domy-kontenery kojarzą się z tzw. barakami, puszkami, które zamieszkują osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej lub żyjące w slumsach. Co więcej, wciąż wiele osób nie potrafi sobie wyobrazić życia na dłuższą metę w takim właśnie „budynku”. Jednak jak dowodzą architekci, dzisiejsze kontenery mieszkalne to zupełnie inna bajka. Ich konstrukcja jest nowoczesna, trwała i wyposażona we wszelkie funkcjonalne i bezpieczne instalacje. Podobnie jak inne typy zabudowań, kontenery dzięki swej budowie spełniają najważniejsze funkcje: oddzielają wnętrze domu od świata zewnętrznego oraz zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. Musicie przyznać, że już sam ich kształt idealnie nadaje się na konstrukcję domu. Koreańskie studio architektoniczne specjalizuje się właśnie w projektowaniu oryginalnych i nowoczesnych domów zbudowanych z kontenerów, jednym z nich jest dwupiętrowy dom jednorodzinny, który chcielibyśmy wam dziś przedstawić. Zatem do dzieła!