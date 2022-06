Nowoczesny dom w stylu Scandi!

Tak wygląda salon w tym luksusowym domu, jest on częściowo otwarty na kuchnię i niezwykle przestronny. Efekt przestronności uzyskano dzięki ograniczonej ilości umeblowania i dodatków, przez co prezentuje się również bardzo gustownie. Na niewielkiej ściance dzielącej salon i kuchnię umieszczono tuż obok siebie telewizor oraz kominek, zrobiono to jednak w bardzo pomysłowy sposób tak, że gdyby nie leżące drewienka, to trudno byłoby powiedzieć, który czarny prostokąt jest czym. Co jednak przykuwa uwagę i jest godne pozazdroszczenia to sofa o dość niestandardowym kształcie i sporych wymiarach, która zapewnia wygodną obserwację akcji na ekranie kilku osobom jednocześnie. Na takiej sofie można równie dobrze spać bez konieczności dodatkowego jej rozkładania.