Stodoła w industrialnym klimacie!

Malowniczą ścieżką podchodzimy do budynku, stoi on na podłużnej działce, która zapewnia nam spektakularne widoki na malownicze wzgórza, lasy i pola. Stojąc przy głównym wejściu możemy dobrze się przyjrzeć otwartym okiennicom. Przy poziomych przeszkleniach otwierają się one do góry, nie pozwalając wpaść bezpośrednio do środka promieniom słońca. Teraz możemy także się przekonać, że drewno nie zostało polakierowane, jego kolor będzie zmieniał się z upływem czasu.