Dlatego uwielbiamy surowy beton!

To już ostatnie zdjęcie tego niesamowitego domu w industrialnym stylu. Postanowiliśmy na chwilę zatrzymać się jeszcze przy jego zewnętrznej części. Nasi specjaliści nie zdecydowali się na zaaranżowanie ogromnego zielonego ogrodu, ale nie zapomnieli o tym by dodać parę roślinnych akcentów do tej przestrzeni. Widoczne na zdjęciu kwiaty doniczkowe wprowadzają do całej aranżacji odrobinę energii i przełamują całkowitą surowość tego nietuzinkowego projektu. Pamiętajcie o tym, że warto wprowadzać rośliny zarówno do zewnętrznej części, jak i wnętrza domu, ponieważ potrafią one sprawić, że każda przestrzeń będzie wyglądać fenomenalnie.

