Idealny domek, nie tylko na zimę!

Domy znajdujące się pośrodku lasu zawsze zachwycają, w końcu do pomocy mają piękno otaczającej je natury! Łatwo jednak jest budować na dużej działce, gdzie część drzew możemy wyciąć lub na polanie. Budynek, który pokażemy Wam dzisiaj to wyjątkowa, mała konstrukcja, dosłownie wciśnięta pomiędzy drzewa. Trudno, by natura mogła objąć nas bardziej swoimi ramionami!

Niezwykły domek znajduje się w Argentynie, na przedmieściach miasta San Carlos de Bariloche, znajdującego się u podnóża Andów. Jest ono znanym kurortem narciarskim w Ameryce Południowej, porównywalnym do północnoamerykańskiego Aspen. Za projekt domu odpowiada studio architektury forma, które zawsze tworzy z myślą o środowisku i zrównoważonym rozwoju. formę stanowi grupa młodych architektów i projektantów nie uciekających także przed pracą fizyczną, ponieważ chcą być obecni w każdej fazie wznoszenia swoich kreacji. Mówią, że używają tak umysłu jak i rąk. Oczywiście nie pracują sami, jednak aktywnie uczestniczą w całości procesu. Zatrudnienie tak zaangażowanych architektów musi przynieść wspaniały efekt końcowy!

Gotowi na wycieczkę do argentyńskiego lasu?