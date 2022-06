Nowoczesny dom w naprawdę dobrym stylu!

Niecodziennie spotyka się domy, które same sobie są ogrodzeniem. Co mamy na myśli? Już zaraz się przekonacie, kiedy zaprezentujemy Wam niecodzienny budynek z Eindhoven. Chociaż wiele rezydencji przybiera formy prostopadłościanów, tak jesteśmy pewni, że ten Was całkowicie zaskoczy! Za projekt odpowiada holenderskie studio architektury 2architekten. Dwa w ich nawie to nie tylko odniesienie do liczby partnerów, ale do podwójnego spojrzenia, które chcą oni w swojej pracowni praktykować. Zależy im z jednej strony na spełnianiu marzeń i fantazji klientów, a z drugiej na zaproponowaniu realistycznych sposobów na wprowadzenie ich w życie. Są kreatywnymi, innowacyjnymi realistami.

Jak objawia się to w ich projektach? Przekonamy się na przykładzie Rezydencji PMTJ. Zdradzimy, że będzie to prawdziwa gratka dla wielbicieli stylu nowoczesnego tak w architekturze jak i w wystroju wnętrz. Czas na podróż do Holandii!