Dom dla każdego – niewielki, prosty, stylowy!

Po przekroczeniu progu kierujemy się na prawo, gdzie swoje miejsce znalazła kuchnia z przestronną, jasną jadalnią. Okrągły stół idealnie wpisuje się w zbliżoną do sześcianu przestrzeń. Tak on jak i krzesła wykonane są z ciepłego drewna, które wprowadza do beżowo-białej jadalni przytulność i atmosferę rodzinnego spotkania. To także doskonałe miejsce do podejmowania gości, chociaż w naszym bungalowie znalazł się oczywiście także salon. Znajduje się on wewnątrz innego modułu.