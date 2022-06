6 pomysłów na sypialnię dla chłopca

Odcienie zieleni i niebieskiego należą do ulubionych barw chłopców. Dobrze, by dominowały one w ich pokojach. Te kolory nie tylko uspokajają i wyciszają, co w sypialni jest wyjątkowo ważne, ale również nadają charakter całemu pomieszczeniu. W projekcie specjalistów z RAZOO-ARCHITEKCI, zieleń oraz niebieski to dwie podstawowe barwy, które połączone zostały z bielą ścian oraz naturalnym kolorem drewna. Zwróćcie uwagę na niezwykły stelaż łóżka w kształcie domku. Ta oryginalna forma nadaje całemu pomieszczeniu wyjątkowego rysu i zdecydowanie przyciąga wzrok!