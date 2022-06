6 niesamowitych przemian wnętrz!

Niezwykle idyllicznie prezentuje się balkon po metamorfozie. Udekorowano go kwiatami o białych pąkach, zasadzonych w donicach o kolorze balustrady, co czyni je niemal niezauważalnymi. Także krzesła stylistycznie pasują do jej ozdobnego charakteru. Wyłożono je miękkimi poduszkami, stawiając na komfort ich użytkowania. Stół, który ustawiono w rogu, to w rzeczywistości stara maszyna do szycia, odnowiona w taki sposób, aby wpasowywała się w dekor całości. Tak urządzony balkon aż prosi się o to, aby spędzać na nim czas latem, delektując się poranną kawą czy długim, niedzielnym śniadaniem.

