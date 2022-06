Nowoczesny loft w starym budynku szpitala

Adaptacja starych budynków, które w przeszłości pełniły zróżnicowane funkcje, do współczesnych wymagań mieszkaniowych to nie lada wyzwanie. Jednym z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie jest Jacek Kolasiński z pracowni Loft Szczecin, który ma wyjątkowy talent do wynajdowania budynków z historią i przeistaczania ja w nowoczesne lokum mieszkaniowe.

Dziś zaprezentujemy Wam wnętrze budynku, który niegdyś pełnił rolę szpitala. Znajduje się w Niemczech, pod Berlinem i w czasach NRD był wykorzystywany dla zupełnie innych celów. Zobaczcie, jak prezentuje się dzisiaj.