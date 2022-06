homify 360°: dom zwyczajny-niezwyczajny w Poznaniu

Najciekawszym elementem aranżacji wnętrz tego domu jest miejsce do przechowywania. Stworzono je w jednej ze ścian holu, łączącego ze sobą poszczególne obszary strefy dziennej. Wbudowane w nią regały wysuwają się na kółkach, dzięki czemu łatwo i praktycznie dostać się można do ich zawartości. W ten sposób stworzone miejsca do przechowywania estetycznie znikają w ścianie, przyczyniając się do oszczędności przestrzeni we wnętrzu.