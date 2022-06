Salon w stylu glamour – 5 przykładów

Dodatki w srebrnym kolorze to strzał w dziesiątkę każdej aranżacji w stylu glamour! Narzuta na sofę i duże poduchy rozświetlą cały salon i z pewnością dodadzą mu szyku. To nie tylko estetyczny, ale i przede wszystkim praktyczny i prosty sposób na to, by w zabezpieczyć swoją sofę przed przykrymi wypadkami w postaci rozlanego soku porzeczkowego. Projektanci z ENDECORATION wybrali właśnie tą barwę do swojej niezwykłej aranżacji wnętrza salonu. Co więcej, jeżeli ten kolor Wam się znudzi, możecie szybko ściągnąć narzutę i wymienić ją na inną. Ta oszczędność czasu jest niezaprzeczalną zaletą!