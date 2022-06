Zamieszkaj w zgodzie z naturą!

Coraz więcej osób chce budować swoją przestrzeń mieszkalną w oparciu do szacunek dla środowiska i w poszukiwaniu bliskości z naturą. Ten trend może tylko cieszyć! Domy bioklimatyczne, domy gotowe, domy energooszczędne… na homify prezentujemy Wam mnóstwo możliwych rozwiązań proponowanych przez najlepszych architektów z całego świata. A jednak jesteśmy przekonani, że konstrukcja, którą pokażemy Wam dzisiaj, niejednego zaskoczy…

Hiszpańska pracownia Ecospace España proponuje nam zupełnie nowy sposób myślenia o przestrzeni. W ich katalogu znajdziemy kilka drewnianych domków, które mogą zostać dopasowane do naszych konkretnych potrzeb. To gotowe konstrukcje z drewna mające potencjał stać się miejscem naszego wakacyjnego wypoczynku, biurem do pracy w kącie ogrodu, siłownią czy też przestrzenią do podejmowania gości. Drewniany domek może zostać czym tylko zechcemy, to do nas należy identyfikacja naszych potrzeb, a architekci są tutaj, aby je spełnić. A wszystko to z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań!

Zaintrygowani? Przedstawiamy Wam jeden z modeli Estudio…