TOP 10 – najpiękniejsze kuchnie w 2015 roku!

Ta kuchnia łączy w sobie wszystko, co we współczesnym projektowaniu najlepsze- otwarty plan, gładkie fronty mebli kuchennych, rozkład z wyspą jako centralnym punktem pomieszczenia, oraz licznymi oknami wpuszczającymi do środka mnóstwo naturalnego światła. Stonowana, neutralna kolorystyka mebli, ścian i posadzki czynią tę kuchnię jasną, a co za tym idzie bardziej przestronną. Wielofunkcyjna wyspa pełni rolę nie tylko miejsca do pracy, ale także stołu, przy którym zjeść można szybkie śniadanie lub wypić poranną kawę.