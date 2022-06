10 kultowych krzeseł, dla których można stracić głowę!

Acapulco to krzesło z metalowej ramy i sznurka. Inspiracją do jego powstania były hamaki wiszące na meksykańskiej plaży, które zdecydowanie lepiej nadawały się do wypoczynku niż ciężkie hotelowe krzesła. Mebel ten został uznany, przez New York Timesa, za najbardziej rozpoznawalne krzesło XX wieku. Oryginalne krzesła są do dzisiaj wytwarzane w Meksyku z wykorzystaniem tradycyjnych metod tkackich Majów. Fotel pasuje do każdego wnętrza. Zarówno aranżacje klasyczne jak i nowoczesne a nawet pokoiki dziecięce będą dla niego doskonałym tłem. Ze względu na wytrzymałość sprawdzi się również jako mebel ogrodowy.