Elegancja – Francja w najlepszym wydaniu!

Nareszcie znaleźliśmy się w centrum wewnętrznego patio. Odkryliśmy już, że zostało ono połączone z sypialnią właścicieli oraz z ich otwartą łazienką, którą możemy dojrzeć w głębi. Najciekawszym elementem patio jest oczywiście wodospad, który wpada do czarnego, geometrycznego brodzika. Idealnie pasują do niego dwa wygodne, czarne leżaki. W donicach o pięknej fakturze posadzono wysokie palmy, których korony łączą ze sobą dwa poziomy budynku. To patio jest doskonałą prywatną oazą!

