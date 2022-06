Olśniewająca przemiana brzydkiego kaczątka!

Wszystkie sypialnie wyposażone zostały we własne łazienki. Wybraliśmy dla Was, tą która prezentuje najciekawsze rozwiązania – być może zainspirują Was one do zmian w Waszych domach. Powyższa sypialnia znajduje się w jednej z nowo wzniesionych struktur, dlatego też ma płaski, betonowy sufit, któremu odpowiada cementowe podłoże. Wciąż nas zaskakuje, jak wspaniale materiały te spisują się w aranżacjach w stylu rustykalnym. Jeśli chodzi o rozplanowanie przestrzeni to interesująca jest wnęka za łóżkiem służąca za obszerną półkę. Łazienka znajduje się w głębi pomieszczenia. Umywalkę widzimy, wiszące nad nią lustro optycznie powiększa przestrzeń, korytarz zdaje się kontynuować.