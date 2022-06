Nowoczesny dom z innej bajki!

Teraz przenosimy się do kuchni. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to miejsce urządzone bardzo stylowo. Nasi profesjonaliści postawili na nowoczesny design, nie zapominając przy tym o funkcjonalności. Ta strefa została specjalnie wyposażona w barek przy którym stoją dwa zgrabne, białe krzesła. Dzięki temu domownicy mogą pomagać sobie podczas przygotowywania pysznych potraw, bądź po prostu wygodnie prowadzić luźną pogawędkę. Eksperci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że czasem do gotowania potrzebujemy wielu różnych akcesoriów. Uwzględnili ten fakt i specjalnie zabudowali jedną ścianę szafkami po to, by każde z nich znalazło swoje miejsce w tej niezwykłej kuchni.