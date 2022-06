Nowoczesny dom dla młodej rodziny!

Teraz przyszła pora na dokładne zapoznanie się z tym, co ten niezwykły dom kryje w swoim wnętrzu. Znajdujemy się właśnie w salonie. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to wyjątkowo przestronne miejsce. Nasi architekci specjalnie wprowadzili do tego miejsca liczne przeszklenia, dzięki czemu całe wnętrze jest bardzo jasne dzięki naturalnym promieniom słońca. Oprócz standardowych mebli takich jak sofa, czy też stolik kawowy, nasi eksperci zdecydowali się również do tej przestrzeni wprowadzić fortepian. Bez wątpienia nadaje on całemu wnętrzu niebagatelnego tonu!