Wyjątkowy domek na drzewie

Każdy z domków znajduje się na różnej wysokości- od 2,5 do 4,5 metrów. Do każdego dostać się można za pomocą schodów, okalających pień drzewa, na którym są zawieszone. Budynki wykonane są z drewnianych desek o przyjemnym miodowym odcieniu, układanych w poziomie. Wszystkie elementy drewniane są jedynie olejowane, co czyni materiały użyte do budowy domków jak najbardziej ekologicznymi.