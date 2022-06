Sprawdzone sposoby na aranżacje małych kuchni!

Wybierając wielofunkcyjne meble, akcesoria kuchenne czy dekoracyjne dodatki, oszczędzamy nie tylko miejsce, ale i pieniądze. To dlatego pojawia się coraz więcej rzeczy, którym projektanci przypisują dodatkowe zadania. Popularne stają się zlewy, które dodatkowo pełnią funkcje kosza na drobne śmieci, stojaka na noże, ociekacza do naczyń. Jeśli kuchnia ma wnęki, można je wykorzystać, montując w nich szafki. Ich nadmiar może jednak przytłaczać. Lekkości dodadzą półki, na których zmieści się tyle, co w szafkach. Gdy jednak uprzemy się na szafki, niech mają przeszklenia. Zabudowa do samej góry w formie wylicowanej szafy również sprawdzi się ze względu na dużą ilość miejsc do przechowywania i spoistą jednorodną formę.