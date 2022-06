10 najmodniejszych kolorów 2016 według Pantone!

Kolor niebieski kojarzy się niezmiennie z błękitem nieba, błękitem morza, czyli najprościej rzecz ujmując ze wspaniałą przyrodą. Dlatego właśnie jest on tak chętnie wykorzystywany w aranżacji i wystroju wnętrz. Może być bowiem kolorem dominującym w danej przestrzeni, a może jedynie dopełniać piękno innych użytych barw. Jest to idealny kolor do sypialni, do pokoju dziennego, do kuchni, oraz do innych pomieszczeń, za każdym razem przedstawia on bowiem harmonię, spokój, przestronność oraz ułatwia relaks. Doskonale będzie wyglądać z odcieniami beżu typu kawa mrożona, z bielą, brzoskwiniowym i kwarcowym różem.