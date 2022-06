Czy da się mieszkać na 7 m2?

W homify najbardziej uwielbiamy to, że możemy pokazywać Wam wspaniałe domy z dalekich stron świata, które mogą stać się inspiracją na naszym rodzimym podwórku. Właśnie taki budynek przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Buyeo Small House z Korei Południowej idealnie sprawdziłby się w roli domu na działkę. Jego wymiary to zaledwie 3 na 8 metrów, a zawiera się w nich łazienka, kuchnia, salon z sypialnią, a nawet mała przestrzeń do zabawy dla dzieci. Drewniana konstrukcja została wykonana w zaledwie dwa tygodnie i ekspresowo złożona na miejscu. Jak to możliwe?

Wszystko jest możliwe, jeśli zabiera się za to utytułowane studio architektury Lokaldesign z Seulu! Filozofia architektów to myśleć globalnie, a działać lokalnie. Znani są z ekonomicznych, ekologicznych projektów wznoszonych w zaskakującym tempie. Ich poczucie społecznej odpowiedzialności sprawiło, że zostali wybrani, aby reprezentować Koreę na Biennale w Wenecji w 2006 roku oraz na Biennale Honkong Shenzen rok później.

Ciekawi, jak tak znani architekci radzą sobie działając w mikroskali? Czas wybrać się w podróż…