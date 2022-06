Fantastyczna metamorfoza najzwyczajniejszego domu!

Klasyczne domy często posiadają dość duży teren należący do ogrodu. Szczególnie w czasach powojennych służył on jako kuchnia. To właśnie w tej przestrzeni można było wykarmić całą rodzinę. Na zdjęciu ogród jak i przestrzeń wokół niego, jest raczej smutny i ponury, co podkreślają również szare, zniszczone tynki budynku.