homify 360°: luksusowy apartamenty przy wrocławskim rynku

Architekci zdecydowali się na połączenie w salonie kilku intrygujących materiałów. Połyskujące płyty do których został przymocowany telewizor, otoczone zostały białymi cegłami, które są prawdziwym hitem wśród obecnych aranżacji. Cała ściana wygląda dzięki temu bardzo nowocześnie i zarazem nieszablonowo. To ważne, by przestrzeń salonu wyglądała interesująco, ponieważ jest ona wizytówką i zarazem sercem całego domu. Pamiętajcie również o tym, że w tej strefie powinna znaleźć się duża, wygodna sofa. To ona umożliwi Wam zregenerowanie swoich sił podczas chwili zasłużonego odpoczynku.