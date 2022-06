Kreatywne pomysły na wykorzystanie płaskiego dachu!

Kto z nas nie marzy o własnym domowym basenie, który miałoby się wyłącznie dla siebie? Nawet jeśli w Polsce można korzystać z uroków basenu zaledwie kilka miesięcy w roku to nie oznacza to, że powinniśmy się zniechęcać do jego budowy, a jeśli zaopatrzymy go dodatkowo w podgrzewaną wodę, to możemy się nim cieszyć częściej i dłużej! A co powiecie na basen na dachu? Jest to rozwiązanie autorskie, nietypowe i tańsze, niż mogłoby się wydawać, ale także wymagające bardzo dokładnego wykonania. Już sama wizja takiego basenu z pewnością pobudza naszą wyobraźnię, a co dopiero w przypadku, gdy dodatkowo z dachu rozciąga się jakiś niesamowity widok np. na las, doliny, góry… po prostu bajka! Decydując się na basen zlokalizowany na płaskim dachu warto także pomyśleć o systemie paneli słonecznych, które ogrzewałyby jego wodę. Choć jest to dość spory wydatek, to na dłuższą metę będzie opłacalny.