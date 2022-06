6 pomysłów na drewnianą kuchnię

Ciemne drewno lub fornir idealnie sprawdzi się w połączeniach z czarnym kolorem. Czarne ściany w kuchni to trend, który zyskuje coraz więcej zwolenników, choć oczywiście jest to rozwiązanie dla najodważniejszych, przy którym zawsze należy zwrócić uwagę na odpowiednie doświetlenie. Warto się jednak na nie zdecydować, ponieważ czerń plus drewno to przepis na elegancję samą w sobie! Powyższe zdjęcie projektu kuchni od formativ., jest tego najlepszym potwierdzeniem.