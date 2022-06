homify 360°: dom w stylu alpejskim w Łodzi

Aby zapewnić mieszkańcom budynku jak największy poziom prywatności, odgrodzono go od ulicy potężnym murem z cegły. Materiał też dostrzec można w wielu miejscach fasady, hojnie użyto go zwłaszcza od strony ogrodu. Nieliczne na tej części budynku otwory czynią go niedostępnym i prywatnym. Białe otynkowane fragmenty kontrastują z ciemnym kolorem pokrycia dachowego oraz fabrycznym charakterem cegły.