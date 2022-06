Ogród w angielskim stylu – 6 elementów

Ogród angielski kojarzy się z tajemniczością i mnóstwem zakamarków – nie bez przyczyny to właśnie spod pióra angielskiej pisarki Frances Hodgson Burnett wyszła powieść obyczajowa Tajemniczy ogród . Projekt architektów z Pink Pug Design Interior jest świetnym przykładem na to, jak sprawić, by ogród wyglądał zagadkowo i intrygująco. Przenikające się ze sobą rośliny i krzewy oddzielone od trawnika murkiem, są świetnym przykładem na to, że brak ścisłej kontroli nad tym, jak roślinność się rozwija, popłaca. Dzięki temu rabata przypomina część starego, angielskiego ogrodu. Jeżeli chcecie, by Wasze podwórze było intymne i kameralne, warto zdecydować się na żywopłot – ta zielona ściana świetnie odgradza Was od ciekawskich spojrzeń sąsiadów i pozwala na relaks w swoim wymarzonym angielskim ogrodzie!