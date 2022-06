Ogród przyjazny zwierzętom – najlepsze rozwiązania!

Jeżeli wielkość ogrodu nam na to pozwala wybudujmy dla psa kojec z wybiegiem, otoczony i przykryty wysoką siatką. Jeśli zwierzak ma w nim urzędować całą dobę wybieg powinien mieć, co najmniej 20 m2 i posiadać miejsca gdzie nasz pupil schroni się przed słońcem. Jeśli nie chcecie budować oddzielnej przestrzeni dla zwierzęcia zostawcie sporo wolnego miejsca na środku ogrodu. Dzięki temu pies będzie miał troszkę miejsca dla siebie. Jednak pamiętajcie, że w miejscach w których często przebywa zwierze występuje mocno wydeptana trawa. Aby tego uniknąć do zasiania trawnika najlepiej jest użyć sportowej mieszanki traw odpornej na deptanie. Przygotowując podłoże dobrze jest wykorzystać do tego celu sypki piasek lub drobny żwir, będzie to zniechęcało psa do kopania dołów.