Elegancki dom w skandynawskim stylu!

To, co zaskakuje w tym projekcie, to ascetyczne podejście do każdego elementu. Architekci zdecydowali się na ograniczenie jakichkolwiek elementów, czy zdobień do minimum, dlatego też całość jest niezwykle spójna i minimalistyczna. Przyjrzyjmy się bliżej projektowi domu od strony podwórza. Drewniana fasada składająca się na cienkie, poziomo ułożone deski została złagodzona poprzez rozległe przeszklenia ścian, zamiast standardowych okien – pozwoli to na dostateczne doświetlenie przestrzeni wewnątrz. Podwórze natomiast zostało wykończone drobnymi kamykami oraz płytkami, co fantastycznie współgra z projektem domu.