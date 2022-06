Elegancki dom z pudełek!

Jeżeli nie wiecie, jak dobrać idealne schody do jasnych wnętrz Waszego domu, ten projekt powinien dla Was być idealnym przykładem. Projektanci zdecydowali się na drewniane proste schody z drewnianą balustradą, o czarnym, metalowym stelażu. Jest to świetne wyjście, by zrównoważyć biel we wnętrzach i nadać przestrzeni nietuzinkowego charakteru. Co więcej, drewno zapewnia ciepło i przytulność w domu, czego można by nie osiągnąć przy innych, szklanych, czy metalowych schodach.

