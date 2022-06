Kominki dzielące pokój: który wybrać?

Ten piękny wkład kominkowy to projekt od Ilumia.pl. Jest on dwustronny, ale w sposób absolutnie niespotykany – dzięki jego wymiarom to właściwie okno do drugiego pomieszczenia! Stalowa rama przydaje mu elegancji. Ponadto wkład ten jest zasilany bioetanolem, przyjaznym dla środowiska źródłem energii.