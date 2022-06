7 ciekawych wieszaków do przedpokoju

Kiedy wchodzimy do wielu polskich mieszkań, wieszak na odzież wierzchnią jest pierwszym, co widzimy. Jeśli mamy szczęście, udaje nam się przebrnąć dalej przez nawał kurtek i płaszczy (często wiszących tam niezależnie od pory roku). A przecież nie musi tak być, możemy lepiej zorganizować nawet tak małą przestrzeń, jaką zwykle jest przedpokój. Dobra organizacja to klucz do sukcesu.

Dzisiaj jednak nie będzie nie tylko praktycznie, ale też estetycznie. Prezentujemy Wam nasz wybór 7 ciekawych wieszaków, które uporządkują przestrzeń w Waszym przedpokoju, jednocześnie go upiększając lub sprawiając, że z uśmiechem wejdziecie/wyjdziecie z domu!