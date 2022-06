Jak oświetlić jadalnię?

Oświetlenie jadalni projektu Cooldesign może stać się inspiracją zwłaszcza dla właścicieli mniejszych mieszkań. Jeśli używamy stołu w jadalni również jako przestrzeni do pracy, warto dopasować oświetlenie do naszych potrzeb. To fundamentalna zasada podczas urządzania każdego wnętrza – powinno ono być maksymalnie dopasowane do naszego stylu życia! Oczywiście wszyscy chętnie urządzilibyśmy sobie komfortowy gabinet, ale jeśli nie mamy ku temu obecnie możliwości, możemy do oświetlenia stołu w jadalni użyć mobilnej lampy z modyfikowaną wysokością. Doskonale przyświeci ona tak pracy nad zleceniem, jak i rodzinnemu posiłkowi!