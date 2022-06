6 pomysłów na dekorację ścian, które są po prostu cool!

Sztuka współczesna to dla wielu wciąż bazgroły, które mogłoby namalować ich pięcioletnie dziecko, a szkoda! Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, ale przecież wybór jest tak ogromny. Wystarczy chwilę poszukać, a każdy znajdzie coś dla siebie, coś, co spełni jego nawet najbardziej wyśrubowane wymagania. Może to być dynamiczna abstrakcja lub figuratywna kompozycja wykonana w pracochłonnej technice – wszystko zależy od Was!

Do mieszkania warto wybrać taki obraz, który będzie się dobrze komponował z resztą jego wyposażenia, lub wręcz przeciwnie – taki, dla którego ekspozycji warto będzie zrobić całkowicie nową aranżację! Obrazy przydają wyrafinowania każdemu wnętrzu, nadają mu charakter, wprowadzają akcenty kolorystyczne, prezentują nasze gusta, do tego każdy jest unikatowy… Obrazy są po prostu cool!

Dzisiaj na homify prezentujemy Wam 6 ciekawych obrazów i zastanawiamy się, jak sprawdzają się we wnętrzach.