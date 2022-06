6 oryginalnych luster do łazienki

Lustro to niezbędny element każdej łazienki. To tam przecież dbamy o nasz wygląd i musimy mieć możliwość sprawdzenia efektów naszych starań! Dlatego też lustro w naszej łazience powinno być przede wszystkim funkcjonalne. Co to znaczy? Po pierwsze – dostatecznie duże, żeby spełnić nasze potrzeby. Jeśli dzielimy łazienkę z innymi osobami, warto by także lustro było w stanie 'pomieścić' więcej niż jednego domownika. Po drugie, musimy zapewnić sobie odpowiednie oświetlenie podczas wszystkich tych czynności, którym oddajemy się przed lustrem. Nawet z największego lustra nic nam nie przyjdzie, jeśli będzie zbyt ciemno, żeby cokolwiek w nim zobaczyć.

Kiedy wymogi funkcjonalności zostaną spełnione, możemy nareszcie skupić się na najprzyjemniejszym – szukaniu ciekawej formy! Projektanci oraz dekoratorzy wnętrz podsuwają nam wiele niezwykle oryginalnych luster, nie tylko praktycznych, ale nadających charakter całej łazience. W lustrze przeglądamy się codziennie, dlaczego więc ono samo nie miałoby ładnie wyglądać?

Prezentujemy Wam dzisiaj nasz wybór 6 oryginalnych luster!