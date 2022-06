Nowoczesne wcielenie wiejskiej chaty

To pomieszczenie ma wszelakie zadatki na to, by być kuchnią w stylu country. Warto podkreślić, że jakość jej wykończenia wykracza poza przeciętne wnętrza. Odcienie bieli i beżów doskonale się ze sobą komponują, tworząc jednocześnie klasyczne i nowoczesne wnętrze. Kuchenka wygląda jak z minionej epoki, co niewątpliwie nadaje charakteru temu pomieszczeniu. Wyspa umieszczona na jego środku jest przykładem rustykalnego elementu, który z pewnością nie może umknąć Waszej uwadze.